Trollerden 'domuz'lu provokasyon

11 Eylül 2020 Cuma, 15:25

Sosyal medyada AKP lehine dezenfermasyon üretmekle görevli, 'trol' diye tabir edilen ekipler bu kez 'domuz'lu bir kurguya imza attı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef alan sözkonusu kurguyla ilgili gerçeği ise İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanı seçildiği kampanyayı yürüten Necati Özkan açıkladı.

Seçim kampanyası döneminde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu CHP heyetinin katıldığı iftar yemeğinde çekilen bir fotoğrafın nasıl manipüle edildiğini anlatan Necati Özkan, fotoğrafın sosyal medyada masaya photoshop yöntemiyle domuz eklenerek paylaşıldığını söyledi.

Özkan, “Ramazan ayına denk gelen yerel seçim kampanyası döneminde, muhafazakar aydınların bizleri davet ettiği iftar yemeğinde çekilmiş olan orijinal fotoğraf ile Photoshopla masaya yerleştirilen domuzlu versiyon. Allah akıl versin” ifadelerini kullandı.