TRT dizisi 'Bir Zamanlar Kıbrıs'a tepki: Bu saçmalıklar için miydi?
TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, TRT'ye tepki gösterdi.
TRT'de yayınlanmaya başlayan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, eleştirilerin hedefli haline geldi. KKTC direnişinde yaşanan bazı çatışmaların, dizide çarptırıldığı yönündeki iddialar diziyi tartışma konusu haline getirdi.
KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, dizinin yeni bölüm fragmanına tepki göstererek Twitter'dan paylaşımda bulundu.
İsmail, fragmanda Denktaş'ın başına Nikos Sampson tarafından silah tutulduğu gösterilen sahneye ilişkin şunları söyledi:
"Geri zekalı mısınız? Samson kim ki Denktaş'ın kafasına silah dayayacak Utanmadan bir de 'Gerçek bir varoluş hikayesi' diyorsunuz! Devlet galası bu saçmalıklar için miydi?
Bu dizi varoluş mücadelemizi değil, insanları arkadan vuran sivilleri katleden eli kanlı katil Sampson'u aklama ve kahraman yapmak için mi yapıldı? Korkak katil bir yığın yalanla davası için korkmadan mücadele eden Liderimiz Denktaş'ı silahla kaçıran bir kahraman olarak gösteriliyor."
Bu dizi Varoluş mücadelemizi değil,insanları arkadan vuran sivilleri katleden eli kanlı katil Samson'u aklama ve kahraman yapmak için mi yapıldı?korkak katil bir yığın yalanla davası için korkmadan mücadele eden Liderimiz Denktaş'ı silahla kaçıran bir kahraman olarak gösteriliyor— Sabahattin İsmail (@sabahatinismail) May 9, 2021
DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
“TRT'nin ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinin 4. Bölümünde 1963'de Lefkoşa'nın düştüğü, EOKA'nın Türk karargâhını ele geçirdiği iddia edildi. Bu uydurmadır” diyen İsmail, aslında söz konusu olayın tam tersi şekilde sonuçlandığını yazarak, şu ifadeleri kullanmıştı:
"EOKA, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) direnişini kırıp Türk bölgesine giremedi. Aksine stratejik 2 yüksek bina ve bir fabrikayı kaybetti. Bu uydurmaların nedeni ne”
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