TRT EBA TV'de çocuklara şeytan ve cin anlatıldı

24 Eylül 2020 Perşembe, 17:34

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler uzaktan eğitim yöntemiyle okula devam ediyor. TRT EBA TV Ortaokul’da 7’nci sınıf öğrencilerine cin ve şeytan anlatıldı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde “Görünen ve görünmeyen varlıklar” konulu derste, çocuklara cin hakkında şu bilgiler verildi:

“Cinler ateşten yaratılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de Cin Suresi vardır. Cinlerin insanlar gibi iyileri ve kötüleri vardır. Bizler gibi ibadet etmek ve iman etmekten sorumlulardır. Yaptıkları şeyi akıl ve iradeleri ile yaparlar. Gelecek hakkında bilgiye sahip değillerdir. Gaybın bilgisi yalnızca Allah’ın bilebileceği bir şeydir. Dolayısıyla cinler ile sohbet edip, gelecek hakkında bilgi aldığını söyleyen insanlara inanmayınız.”

Şeytana ilişkin de bilginin verildiği derste, çocuklara şunlar aktarıldı:

“Şeytan da cinler gibi ateşten yaratılmıştır. Şeytan Allah’ın huzurundan kovulan ilk asidir. Allah Hz. Adem’i yarattığı zaman orada bulunan melek ve cinlere ona secde etmesini söylemiştir. Bunlar içerisinden şeytan ise ‘Ben ateşten yaratıldım, topraktan yaratılan insana secde edemem’ diyerek Allah’ın emrine asi gelmiştir. Allah’ın huzurundan kovulmuştur… Şeytan’ın yolundan gitmemek için elimizden gelini yapmalıyız. Şeytanın gerçekten iman etmiş kullar üstünde hiçbir galibiyeti yoktur. İnsanlar kendi iradeleriyle tercih ederler ve kötüyü seçtikleri için onun yanında yer alırlar.”

Cinler ve şeytanın anlatıldığı dersin yarınki konusu melek olacak.