TRT, Kızıldere'yi anan 22 yıllık çalışanını işten attı
TRT, 22 yıllık şef montajcısı Deniz Salmanlı'yı Mahir Çayan ve arkadaşlarını tweet atarak andığı için işten attı.
Türkiye'nin 'Kırmızı Bülten' ile aradığı terör örgütü PKK'nin üst düzey yöneticisi Osman Öcalan'ı ekrana çıkaran TRT, 2 yıllık çalışanını Mahir Çayan ve arkadaşlarını andığı için işine son verdi.
TRT, geçen 27 Mart'ta 1260 kişinin katıldığı kurum içi sınav düzenledi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde yapılan sınava kadın ve erkekler ayrı salonlarda girdi.
Haremlik selamlık sınav uygulaması tepki çekerken, TRT'de örgütlü olan KESK'e bağlı Haber-Sen üyeleri 1 Nisan'da Twitter'da hashtag açarak, bir protesto kampanyası gerçekleştirdi.
İsmail Saymaz'ın Halk Tv'deki haberine göre; TRT, bir gün sonra Haber-Sen'in yöneticilerinden olan şefmontajcı Deniz Salmanlı'ya idari soruşturma açtı. Hemen Salmanlı'nın sosyal medya hesapları tarandı.
Salmanlı'nın Mahir Çayan ve dokuz arkadaşının 50. ölüm yıl dönümü olan 30 Mart'ta şu tweeti attığı tespit edildi:
"Teslim olmuyoruz!' Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna, Saffet Alp"
Salmanlı, 'görev başında bulunması sakıncalı görüldüğünden' 9 Nisan'da açığa alındı.
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