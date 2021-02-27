TRT spikerinden Erdoğan'ın o görüntülerine açıklama: Bel fıtığı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan için sosyal medyada yapılan, "Desteksiz yürüyemiyor" yorumlarına tepki gösteren TRT Spikeri, "Adamın bel fıtığı var" dedi.
Sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin İzmir Kongresi'nin ardından eşi Eminer Erdoğan'ın desteğini alarak yürüdüğü bazı görüntüler paylaşıldı.
Söz konusu görüntüye "Erdoğan desteksiz yürüyemiyor" yorumunu yapan bir sosyal medya kullanıcısına yanıt TRT spikeri Işıl Açıklar'dan geldi.
Açıklar Erdoğan'ın rahatsızlığını açıkladı ve "2 gündür dönen görüntülere istinaden... Yahu adamın bel fıtığı var bel! Yeri geliyor otuz küsür yaşımda ben siyatikten vs. yürüyemiyorum. Ayıptır artık! Desteksiz yürüyemiyor dediğiniz insan, aynı şehir aynı gün!" ifadelerini kullandı.
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