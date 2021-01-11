TRT telif gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eski demeçlerini siliyor
AKP’lilerin siyasi atmosfere uymayan eski demeçleri TRT tarafından telif gerekçesiyle kaldırılıyor. Bakan Soylu’nun Samanyolu TV’deki “HADEP”in Meclis’te olması ve MHP’nin ülkede yerinin olmadığı” sözleri de kaldırılmaya başlandı. CHP’li Özel, siyasetçilerin temizlik çabasında olduklarını belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 12 Eylül referandumunun ardından FETÖ’nün yayın organı Samanyolu TV’de gerçekleştirdiği ve bugünkü siyasi konjonktürle uyumlu olmayan konuşmalarının, TRT aracılığıyla, sosyal medya platformlarından “telif gerekçesiyle” kaldırılmaya başlaması dikkat çekti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TRT’nin bir süredir sosya medya sağlayacılarına başvurarak, AKP’li siyasetçilerin eski demeçlerini içeren videoların içeriğini telif hakkı gerekçesiyle engellemek amacıyla harekete geçtiğini kaydetti. Özel; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, 12 Eylül 2010 referandumunun ardından FETÖ’ye ait bir televizyon kanalına çıkarak, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu millete yüzde 10 seçim barajını düşürme borcu vardır. DEHAP’ın parlamentoya girebilmesi gerekiyor. Yeni Türkiye’de MHP’ye yer yok” ifadelerini kullandığı videolarının, TRT ya da iş ortakları tarafından gelen “telif hakkı talepleri” gerekçe gösterilerek, engellendiğini dile getirdi.
Özel, politikacıların siyasi kariyerlerindeki zikzakların görülmemesi için kendilerine adeta bir temiz kâğıdı çıkarmaya çalışmaları ve buna TRT’nin alet edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, “TRT eliyle ve telif hakkı bahanesiyle siyasetçilerin geçmişlerini silme çabası içinde oldukları açıktır” diye konuştu.
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