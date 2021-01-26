TRT'de tepki çeken görüntüler

26 Ocak 2021 Salı, 16:44

TRT Arapça'nın Twitter hesabından, Diyanet Vakfı’nın sponsorluğunda Suriye’nin Azez kentinde yapılan hafızlık eğitimlerine ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

TRT Arapça'dan yapılan duyuruda, "Türkiye Diyanet Vakfı sponsorluğunda/desteğinde Halep’in kuzeyindeki Azez’de hafızlık eğitimlerini tamamlayan 105 çocuk belgelerini aldı." denildi. 105 çocuğa sertifika veriken törende, harem-selam oturma düzeninin olduğu ve kız çocuklarına baştan aşağı siyahlar içerinde burkalar giydirilmiş olduğu görüldü.













ERKAN BAŞ'TAN TEPKİ

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM’de haftalık basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Türkiye’de eğitimin geldiği son noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erkan Baş, “Tableti, bilgisayarı veya internet erişimi olmadığı için eğitim alamamaları onların suçu değil. Onların velilerinin suçu değil. Öğretmenlerinin suçu değil. Bu iktidarın suçu” ifadelerini kullandı.

Baş, DİSK’in verilerine göre 2 milyona yakın çocuk işçi olduğunu söylerken şunları kaydetti:

“Bakın DİSK’in rakamlarına göre bu ülkede 2 milyona yakın çocuk işçi var. Eğitim-Sen’in rakamlarına göre, 11 milyon öğrenciden 4 milyona yakını uzaktan eğitime katılamıyor. Türkiye’nin bundan büyük sorunu yok! O eğitim alabilenlerin de nasıl bir müfredatla okudukları ayrı bir sorun. Onlar da bilimsel ve nitelikli bir eğitim alamasın diye, gelecekte haklarını savunacak bir yurttaş olmasınlar diye MEB elinden geleni yapıyor. Dahası, yalnız bırakılmış, çok sevdikleri mesleklerini yapamaz hale getirilmiş eğitim emekçilerinin de tatil hakkı ellerinden alınıyor.

Öğretmenlere tatil döneminde yüz yüze kurs görevi çıkartılıyor. Bu uygulamadan derhal geri adım atılmalıdır. Bunların yanı sıra bugün bağlantılı bir konuyu daha gündeme getirmek istiyorum. Çocuklardan ve onların eğitimlerinden bahsediyoruz." dedi.

‘İŞTE SELEFİ ÖRGÜTLENMELER BURADAN TÜRÜYOR’

TRT Arapça tarafından yayınlanan görüüntülere de tepki gösteren Baş, "Türkiye’deki eğitimin, Diyanet’le, çeşitli vakıf ve dernek görünümündeki tarikatlarla nasıl gerici bir hale getirildiğini biliyoruz. Ama bu bağnazlık, yobazlık kendi topraklarımızla da sınırlı değil…

TRT Arapçanın paylaştığı bu görüntüler, Saray Rejiminin nasıl bir yobazlık ihraç ettiğini de gözler önüne seriyor. Diyanet Vakfı’nın sponsorluğunda Suriye’nin Azez kentinde yapılan hafızlık eğitimleri sonucunda çocuklara sertifikaları verilmiş. O çocuklar, kız erkek diye ayrılmış. Kız çocukların tamamının yüzleri dâhil her tarafı kapalı.

İşte Selefi örgütlenmeler, işte IŞİD’ler, El Kaideler buralardan türüyor. İşte Diyanet ve Saray Rejiminin misyonlarından biri de bu. Tüm din istismarcısı, yobaz vakıf ve dernekler derhal çocuklarımızdan elini çekmelidir.” dedi.