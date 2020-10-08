Trump: Afganistan'daki askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı

08 Ekim 2020 Perşembe, 10:35

Trump resmi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'daki ABD askerlerinin geri kalanının Noel'e kadar dönmesi gerektiğini söyledi.

Trump, "Afganistan'da görevine devam eden geriye kalan az sayıdaki cesur askerlerimiz, Noel'e kadar evlerinde olmalı" dedi. Beyaz Saray'da 10 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Trump, "Kısa süre içinde Afganistan'daki asker sayımızı 4 bine indireceğiz. Aynı şekilde Irak'taki asker sayımızı da kısa sürede 2 bine indireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.