Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
ABD'de seçim yarışı sürerken Başkan Donald Trump, anketlerde Demokrat rakibi Joe Biden'in 14 puan gerisinde kaldı.
New York Times ve Siena College tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, yarışı önde götürüyor.
Demokratların tek adayı Biden'e destek yüzde 50'ye ulaşırken, Donald Trump yüzde 36 ile Biden'ın 14 puan gerisinden geliyor.
Biden'a daha çok kadın, siyah ve hispanik seçmenler destek verirken, Trump ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ırkçılık karşıtı protestolar karşısındaki tutumu nedeniyle seçmenlerin desteğini kaybetti.
45 yaş altı beyaz seçmenlerin yüzde 52'si Biden'e destek verirken, yüzde 30'u ise Trump'ı desteklediğini söyledi.
65 yaş üstü beyaz seçmenlerin beşte ikisi ise Donald Trump'ın Kovid-19 salgını ve ırkçılık karşıtı protestolara yönelik tutumunu onaylamadı.
Video Haberler
- Somonun kilosu 20 liraya düştü! İşte balık fiyatları
- Acı gerçek hastanede belli oldu! Testi pozitif çıktı
- Korku dolu anlar! Cep telefonuyla görüntülendi
- ’Maske takın’ diye uyaran polise bıçaklı saldırı
- Kamerayla çekim yaparken balon balığı böyle ısırdı!
- Ertuğrul Gazi'nin heykellerini diktiler
- Tansiyon yükseldi! KKTC Meclisi'ne damga vuran diyalog
- Öylece bakakaldılar... Bodrum'da sıra dışı görüntüler
- Şoförün o anları kaydedilmişti! Hakkında karar verildi
- İmamoğlu İstanbulluları bekleyen tehlikeye dikkat çekti!