Trump, Demokratların hakim olduğu kentlere orduyu gönderecek!

21 Temmuz 2020 Salı, 11:44

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demecinde, "Şehirlerimizde bu tip olayların olmasına izin veremeyeceğimiz için oralara kolluk kuvvetleri gönderiyoruz" dedi.

Cumhuriyetçi Trump'ın, federal kolluk kuvvetlerini göndereceği kentler arasında New York, Chicago, Philadelphia, Detroit, Baltimore ve Oakland gibi Demokratların çoğunlukta olduğu merkezleri sayması dikkat çekti.

"ANARŞİSTLERİ YAKALIYORLAR"

Öte yandan, Oregon'daki yerel otoriteler ile Kongre üyeleri Trump'tan, iç güvenlik birimlerini Portland'dan çıkarmaları yönünde çağrıda bulundu.

Trump ise bu talebe karşın, “Üç gündür oradalar ve gerçekten çok kısa bir sürede harika bir iş çıkardılar” dedi ve ekledi, “İsyancı liderleri yakalayıp hapse atıyorlar. Bunlar anarşistler..."