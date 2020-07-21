Trump, Demokratların hakim olduğu kentlere orduyu gönderecek!
ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bazı büyük ABD kentlerine kolluk kuvvetleri göndermeyi planladığını söyledi. Trump tarafından telaffuz edilen kentlerin tamamında Demokrat valilerin görev yapıyor olması dikkat çekti.
Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demecinde, "Şehirlerimizde bu tip olayların olmasına izin veremeyeceğimiz için oralara kolluk kuvvetleri gönderiyoruz" dedi.
Cumhuriyetçi Trump'ın, federal kolluk kuvvetlerini göndereceği kentler arasında New York, Chicago, Philadelphia, Detroit, Baltimore ve Oakland gibi Demokratların çoğunlukta olduğu merkezleri sayması dikkat çekti.
"ANARŞİSTLERİ YAKALIYORLAR"
Öte yandan, Oregon'daki yerel otoriteler ile Kongre üyeleri Trump'tan, iç güvenlik birimlerini Portland'dan çıkarmaları yönünde çağrıda bulundu.
Trump ise bu talebe karşın, “Üç gündür oradalar ve gerçekten çok kısa bir sürede harika bir iş çıkardılar” dedi ve ekledi, “İsyancı liderleri yakalayıp hapse atıyorlar. Bunlar anarşistler..."
Video Haberler
- Ahmet Kaya açıklaması: Allah benim belamı versin!
- Antalya'da serinlemek için girdiği denizde boğuldu
- İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada
- İstanbul'da yolcu otobüsü benzinliğe böyle daldı
- Esenler’de dehşet anları: Klima bomba gibi patladı
- İETT otobüsünde yaşandı! O anları böyle kaydetti
- Görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı böyle yerleştirmiş
- Bir anda aracın içine girdi! Ekipler harekete geçti
- Suruç Katliamı anmasına polis müdahale etti
- Somalı madenciler oturma eylemi başlattı