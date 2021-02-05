Trump, Senatodaki azil yargılamasında ifade vermeyecek
ABD'de, 6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle azil istemiyle Senatoda yargılanacak önceki Başkan Donald Trump'ın avukatı, Trump'ın Senatoda ifade vermeyeceğini açıkladı.
6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından azil istemiyle gelecek hafta Senatoda yargılanacak Trump'la ilgili süreç devam ediyor.
Trump'ın avukatı Jason Miller, eski ABD Başkanı'nın Senatodaki yargılamada yemin altında ifade vermesini isteyen Demokratlara kesin bir şekilde red cevabı verdi.
Miller, Senatodaki yargılama sürecinde "savcılık" görevi görecek Demokrat vekillerin Trump'a yaptıkları ifade çağrısının "komik" olduğunu savunarak, "Başkan anayasal olmayan bu süreçte ifade vermeyecektir." açıklamasını yaptı.
Senatodaki süreçte "savcılık" görevi görecek Demokrat vekiller, Trump'ın avukatlarına resmi bir mektup göndererek eski Başkan'ın "yemin altında" ifade vermesi çağrısı yapmıştı.
SENATODAKİ AZİL YARGILAMA TAKVİMİ
Biri polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Trump'ın Senatodaki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuştu.
Trump'ın ön duruşma dosyasına ilişkin tüm belge ve delillerini 8 Şubat'a kadar sunmasını gerektiren takvime göre Trump'ın azil istemiyle Senatodaki yargılanmasına 9 Şubat Salı günü başlanabilecek.
Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senatoda en az 3'te 2 çoğunluğun, yani 67 senatörün, Trump aleyhinde oy kullanması gerekiyor. Her iki partinin de 50'şer sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump'ın suçlu bulunmasına oldukça düşük ihtimal olarak bakılıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Mansur Yavaş: 'Melih Bey istifa etmezse yayınlayacağım'
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- Manisa'da ölü bulunan 4 genç hakkında yeni ayrıntılar
- Dilipak'tan dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- DP'li Enginyurt bu görüntülere sert tepki gösterdi
- Polisin tacizine uğrayan kadın şikayetini geri aldı
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- Önce mevcut anayasaya uy
Video Haberler
- 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı
- Trafik polisi: Geç ulan arabaya dellendirme adamı!
- Bahçeli'nin nereden nereye? dedirtecek konuşması
- Öğrenciler, Melih Bulu'yu gördükleri an böyle seslendi
- Bursa'daki Boğaziçi eyleminde gözaltılar var
- Kayıp TIP öğrencisi Kaan Şimşek ölü bulundu
- Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Yüzü bir anda parçalandı
- İstanbul trafiğinde rezaletin görüntüleri!
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Bursa’da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Mansur Yavaş: 'Melih Bey istifa etmezse yayınlayacağım'
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- Manisa'da ölü bulunan 4 genç hakkında yeni ayrıntılar
- Dilipak'tan dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- DP'li Enginyurt bu görüntülere sert tepki gösterdi
- Polisin tacizine uğrayan kadın şikayetini geri aldı
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- Önce mevcut anayasaya uy