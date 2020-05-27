Trump 'Teyit' uyarısı sonrası Twitter'a savaş açtı!

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:58

Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, Trump'ın Kaliforniya eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uyguladı.

Trump söz konusu Twitter paylaşımında, "Kaliforniya'daki uzaktan oylamanın oylamada hileye yol açacağını" iddia ederken, Twitter bu paylaşımın altına, "bilgiyi doğrula" etiketinde kullanıcılara "Uzaktan oylama konusundaki bilgiyi doğrulayın" uyarısında bulundu.

"YALANCI BASIN CNN"

Medyaradar'ın haberine göre, söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki seçimlere işaret ederek "Twitter şimdi 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ediyor. Benim uzaktan oylamanın büyük çapta hile ve yolsuzluğa yol açacağına dair açıklamamı, yalancı basın CNN ve Amazon'un Washington Post'una dayandırarak yalanlıyor" ifadesini kullandı.