Trump: Tsarnayev kadar idamı hak eden az kişi vardır!

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:25

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Federal Temyiz Mahkemesinin, Cahar Tsarnayev'e verilen idam cezasını iptal etme kararına Twitter'dan tepki gösterdi.

"AMERİKAN TARİHİNİN EN KÖTÜ TERÖR SALDIRISI"

Boston Maratonu saldırısının, 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan tarihindeki "en kötü terör saldırısı" olduğunu vurgulayan Trump, "Boston bombacısı Cohar Tsarnayev kadar idam cezasını hak eden çok az kişi vardır" ifadesini kullandı.

Rarely has anybody deserved the death penalty more than the Boston Bomber, Dzhokhar Tsarnaev. The court agreed that this “was one of the worst domestic terrorist attacks since the 9/11 atrocities”. Yet the appellate court tossed out the death sentence. So many lives lost.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

Saldırıda çok fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ve hayatının karardığını vurgulayan Trump, "Federal hükümet, tekrar idam cezası için başvurmalıdır. Ülkemiz temyiz kararının uygulanmasına izin veremez. Ayrıca, bu mahkemenin bu kadar uzun sürmesi de çok saçma" değerlendirmesinde bulundu.

AĞABEYİ POLİSLE GİRDİĞİ ÇATIŞMADA ÖLDÜ

ABD'de, 15 Nisan 2013'te Boston Maratonu sırasındaki saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 264 kişi yaralanmıştı. FBI'ın, saldırının Cahar ve Tamerlan Tsarnaev kardeşler tarafından yapıldığını ortaya çıkarmasının ardından aranan 26 yaşındaki Tamerlan Tsarnaev polisle girdiği çatışmada vurularak öldürülmüştü. Cahar Tsarnaev ise 2015'te idam cezasına çarptırılmıştı.

Tamerlan Tsarnaev

FULLER - TSARNAEV İLİŞKİSİ

Amerikalı ünlü gazeteci Daniel Hopsicker, Mad Cow Morning News gazetesinde, Boston saldırılarının faili Tamerlan ve Cahar Tsarnaev’in amcaları Ruslan Tsarnaev, CIA Ortadoğu İstasyon Şefi Graham Fuller’in kızı 'Samantha Ankara Fuller'in eski eşi olduğunu yazmıştı. Hopsicker'e göre, Tsarnaev ve Fuller ailesi akrabalığın ötesinde iş ortaklıklarına da sahipti. ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Tsarnaev'e verilen idam cezasını 31 Temmuz'da iptal etmişti. Trump bugün karara Twitter üzerinden itiraz etti.

Ruslan Tsarnaev