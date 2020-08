Trump: Tsarnayev kadar idamı hak eden az kişi vardır!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Federal Temyiz Mahkemesinin, Cahar Tsarnayev'e verilen idam cezasını iptal etme kararına Twitter'dan tepki gösterdi.

Boston Maratonu saldırısının, 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan tarihindeki "en kötü terör saldırısı" olduğunu vurgulayan Trump, "Boston bombacısı Cohar Tsarnayev kadar idam cezasını hak eden çok az kişi vardır" ifadesini kullandı.

Rarely has anybody deserved the death penalty more than the Boston Bomber, Dzhokhar Tsarnaev. The court agreed that this “was one of the worst domestic terrorist attacks since the 9/11 atrocities”. Yet the appellate court tossed out the death sentence. So many lives lost....