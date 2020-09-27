Trump yönetimi, yabancı öğrenci vizelerine kısıtlama getirmeyi planlıyor
Trump yönetimi, ABD'ye gelen yabancı öğrencilere verilen vizelere kısıtlama getirmeyi planlıyor.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump yönetimi yabancı öğrencilerin vizelerine 4 yıla kadar sabit süre getirmeye hazırlanıyor.
ABD İç Güvenlik Bakanlığınca sunulan teklifte, Dışişleri Bakanlığının teröre destek veren ülkeler listesinde olan yerlerden gelen yabancı öğrencilerin vizesinin ise iki yıl ile sınırlandırılması öneriliyor.
Mevcut şartlarda ABD'ye gelen yabancı öğrenciler eğitimlerini tamamlayana kadar ABD'de kalabiliyor.
Kısıtlamanın getirilmesi durumunda öğrencilerin vizelerinin süresini uzatabilmesi için ek süreye ihtiyaç duydukları, hastalık ya da kontrolleri dışında gelişen bir durum gibi gerekçeler sunması gerekecek.
Söz konusu düzenleme yürürlüğe girerse ''F'', ''J'' ve ''I'' kategorilerindeki vize sahiplerini etkileyecek.
Düzenlemenin ABD'deki yabancı gazeteciler için de uygulanması öngörülüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Covid-19'un yeni kesin belirtisi tespit edildi
- İşte son anket sonuçları
- 'Sizi de tutuklayacaklar'
- Muhittin Böcek'e trakeostomi uygulandı
- 9 ay şantajla tecavüze uğradı: Zanlı serbest
- Atina asla askeri birliklerini çekmeyi kabul etmeyecek!
- Android'de şifre çalan yazılım keşfedildi
- Ege'de deprem!
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Hedefteki doktorlar tek tek ülkeyi terkediyor
Video Haberler
- Metrobüste bağırarak namaz kıldı
- 'Sizi de tutuklayacaklar'
- ''Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar''
- Baltayla kapısına gitmiş
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Covid-19'un yeni kesin belirtisi tespit edildi
- İşte son anket sonuçları
- 'Sizi de tutuklayacaklar'
- Muhittin Böcek'e trakeostomi uygulandı
- 9 ay şantajla tecavüze uğradı: Zanlı serbest
- Atina asla askeri birliklerini çekmeyi kabul etmeyecek!
- Android'de şifre çalan yazılım keşfedildi
- Ege'de deprem!
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Hedefteki doktorlar tek tek ülkeyi terkediyor