Trump yönetiminin NY Times muhabirlerinin kayıtlarını gizlice aldığı ortaya çıktı

03 Haziran 2021 Perşembe, 13:19

ABD’li ünlü basın kuruluşu New York Times, eski Başkan Donald Trump yönetiminin, gazetenin muhabirlerinin telefon kayıtlarını gizlice ele geçirdiğini açıkladı.

Gazeteden yapılan açıklamada, Donald Trump yönetimindeki Adalet Bakanlığı, bir sızıntı soruşturmasının parçası olarak dört New York Times muhabirinin aylarca telefon kayıtlarına gizlice el koyduğu belirtildi.

EL KONULDU

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından gazeteye bildirildiği belirtilen konu ile ilgili detay paylaşan NY Times, Trump yönetiminin Adalet Bakanlığı'nın 2017 yılında gazeteciler Matt Apuzzo, Adam Goldman, Eric Lichtblau ve Michael Schmidt'in yaklaşık dört aylık telefon kayıtlarına el koyduğunu açıkladı.

Dört muhabirin dört aylık telefon kayıtlarının yanı sıra e-postalarına da el konması için karar çıkarıldığını belirten NY Times, Trump yönetiminin e-posta kayıtlarını ele geçiremediğini belirtti.

NY TİMES: DİNLEME YAPILDI

Biden yönetimi hangi sızıntının soruşturulduğunu açıklamazken gazete, federal ajansın, muhabirlerinin 2016 başkanlık seçimleri sırasında eski FBI direktörü James Comey'in soruşturmaları yürütmedeki rolü hakkında yazdığı bir haberi incelemeye çalıştığını iddia etti.

Nisan 2017'de yayınlanan makale, o zamanki FBI direktörünün 2016'da federal ajansın e-postalarıyla ilgili bir soruşturmanın ardından Hillary Clinton'ı suçlamama tavsiyesinde bulunduğunu duyurma kararıyla ilgiliydi.

'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DERİNDEN SARSIYOR'

New York Times genel yayın yönetmeni Dean Baquet gazeteye yaptığı açıklamada, "Gazetecilerin telefon kayıtlarına el konulması basın özgürlüğünü derinden sarsıyor" dedi.

Baquet, "Hükümetin ne yaptığı hakkında halka temel bilgileri sağlamak için güvendiğimiz kaynakların susturulmasıyla tehdit ediliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Biden yönetiminde Adalet Bakanlığı sözcüsü Anthony Coley, "Bugün Adalet Bakanlığı, dört gazeteciye telefon kayıtlarını alındığını ve ceza soruşturmasının bir parçası olarak 2017'den e-posta kayıtlarını almaya çalıştığını bildirdi” dedi.

Kaynak: NTV