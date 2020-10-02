Trump'ın Covid-19 testinin pozitif çıkması küresel piyasaları etkiledi
Küresel Piyasalar: Hisseler Trump'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla geriledi, dolar yükseldi
Uluslararası piyasalarda hisse senetleri ABD Başkanı Trump'ın kendisi ve eşinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasıyla düştü. Dolar önemli paralar karşısında yükseldi.
ABD hisse senedi vadeli kontratları ve Asya hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından düştü. Dolar önemli paralar karşısında tırmandı.
S&P 500 Endeks vadelileri önceki işlemlerde Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçilerin reddettiği 2.2 trilyon dolarlık mali teşvik paketini geçirmesinin ardından gerilemişti.
Trump, yaptığı açıklamada kendisi ve eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Trump, en yakın yardımcılarından biri Hope Hicks'in pozitif çıkmasının ardından test olmuştu.
Tokyo Hisse Senedi Borsası'nda Perşembe günü yaşanan teknik bir arıza nedeniyle işlemler durdurulmuştu. Japonya hisseleri, işlemlerin yeniden başlamasının ardından kaydettiği ilk kazançlarını sildi.
Diğer önemli Asya piyasalarının tatilden dolayı kapalı olması nedeniyle, ABD'de açıklanacak aylık istihdam verisi öncesinde hisse senetlerinde cansız bir işlem seansı kaydedildi. Çin, Hong Kong, Tayvan, Hindistan ve Güney Kore Cuma günü tatil nedeniyle kapalı.
ABD Hazine tahvili faizleri düştü. Offshore yuan Mayıs 2019'dan bu yana en güçlü seviyesinden geriledi.
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