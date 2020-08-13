Trump'ın demokrat seçmenler içindeki truva atı Kanye West seçimin kaderini değiştirebilir
ABD'de yapılan son anketlerde, haziran ayında başkanlığa adaylığını koyan şarkıcı Kanye West'in oyu %2 civarında görünüyor. West'in, çoğunlukla demokratlara oy veren siyahlardan alacağı her oy, Trump'ı zafere bir adım daha yaklaştıracak...
3 Kasım'da gerçekleşecek olan ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin son POLITICO / Morning Consult anketine göre, 4 Haziran'da adaylığını açıklayan Rap şarkıcısı Kanye West'in başkanlık kampanyası siyah seçmenlerin %2'si tarafından destekleniyor. Aynı ankette çekimserlerin oranının %9 olması da dikkat çekiyor.
West'e olan ilginin artması durumunda, siyahlardan oy almayı uman Demokrat aday Joe Biden'ın başkanlık hayalleri suya düşebilir.
Siyasi yelpazenin dört bir yanından uzmanlar, West'in oy pusulasındaki varlığının, Demokrat aday Joe Biden'in oylarını aşağı çekebileceği konusunda hem fikir. Demokratlar geleneksel olarak siyah oyların yüzde 90'ını alıyor.
TRUMP'I DESTEKLEDİ
Kim kardashian’ın eşi, ünlü rap şarkıcısı Kanye West, geçen yıl Şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump’ı desteklediğini duyurmuş ve Twitter üzerinden yayınladığı bir mesajda, “Daima Trump” notunu ifadesine yer vermişti.
Aynı süreçte, “Siyahların yüzde 90’ı Demokrat. Bu bana kontrol gibi geliyor” mesajını paylaşan West, “Herkesi seviyorum. Dünyayı değiştireceğiz. Tanrı benim yanımda. Ben bir Hıristiyanım. Bir vergi mükellefiyim. Ben kendimim. Tanrı bizimle” demişti...
Video Haberler
- Caminin duvarına işeme diye uyardı, başında şişe kırıldı
- Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci dövdüler!
- YSS Köprüsü çıkışında kaza! Trafik yoğunluğu oluştu
- Mucize kurtuluş kamerada
- İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada
- Silahlı gaspçılar taksiciye dehşeti yaşattı
- Beyrut'taki patlama anına ilişkin yeni görüntüler
- Gergin anlar! Rus ve ABD uçakları karşı karşıya geldi
- Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, hırsızlık yaptılar
- Albayrak'tan dövizdeki dalgalanmayla ilginç açıklama