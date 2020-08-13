Trump'ın demokrat seçmenler içindeki truva atı Kanye West seçimin kaderini değiştirebilir

13 Ağustos 2020 Perşembe, 14:47

3 Kasım'da gerçekleşecek olan ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin son POLITICO / Morning Consult anketine göre, 4 Haziran'da adaylığını açıklayan Rap şarkıcısı Kanye West'in başkanlık kampanyası siyah seçmenlerin %2'si tarafından destekleniyor. Aynı ankette çekimserlerin oranının %9 olması da dikkat çekiyor.

West'e olan ilginin artması durumunda, siyahlardan oy almayı uman Demokrat aday Joe Biden'ın başkanlık hayalleri suya düşebilir.

Siyasi yelpazenin dört bir yanından uzmanlar, West'in oy pusulasındaki varlığının, Demokrat aday Joe Biden'in oylarını aşağı çekebileceği konusunda hem fikir. Demokratlar geleneksel olarak siyah oyların yüzde 90'ını alıyor.

TRUMP'I DESTEKLEDİ

Kim kardashian’ın eşi, ünlü rap şarkıcısı Kanye West, geçen yıl Şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump’ı desteklediğini duyurmuş ve Twitter üzerinden yayınladığı bir mesajda, “Daima Trump” notunu ifadesine yer vermişti.

Aynı süreçte, “Siyahların yüzde 90’ı Demokrat. Bu bana kontrol gibi geliyor” mesajını paylaşan West, “Herkesi seviyorum. Dünyayı değiştireceğiz. Tanrı benim yanımda. Ben bir Hıristiyanım. Bir vergi mükellefiyim. Ben kendimim. Tanrı bizimle” demişti...