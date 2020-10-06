Trump’ın paylaşımına Facebook ve Twitter'dan engel
ABD Başkanı Donald Trump'ın mevsimsel gribin koronavirüsten daha öldürücü olduğunu iddia ettiği paylaşımını Facebook sildi. Twitter da ABD Başkanı’nın paylaştığı gönderiyi gizledi.
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, Facebook ve Twitter’da mevsimsel gribin koronavirüsten daha öldürücü olduğunu savunan bir paylaşım yapmıştı.
Facebook, Trump’ın paylaşımını yanılş bilgiler içerdiği için kaldırdı. Twitter da ABD Başkanı’nın paylaştığı gönderiyi gizledi.
'TWİTTER KURALLARINI İHLAL ETTİ'
Twitter, aynı mesajı görüntülemek isteyenler için “Bu tweet, Covid-19 ile ilgili yanıltıcı ve potansiyel olarak zararlı bilgilerin yayılmasına ilişkin Twitter kurallarını ihlal etti” ifadelerinin yer aldığı bir mesaj yayınladı.
Trump’ın paylaşımında uyarının ardından gönderiyi görmek isteyenlerin ‘Görüntüle’ tuşuna basarak paylaşımı görebileceği belirtildi.
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