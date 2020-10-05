Trump'ın sağlık durumuyla ilgili olarak Beyaz Saray ile çelişen Doktor Sean Conley kimdir?

05 Ekim 2020 Pazartesi, 16:27

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ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Dr. Sean Conley, Cumartesi sabahı Walter Reed Hastanesi'nin kapısından bir grup doktorla birlikte çıkıp Trump'ın sağlık durumuyla ilgili son durumu dünyaya duyuran isim.

ABD donanmasında görevli Dr. Conley, "Trump'ın kaydettiği gelişmeden ben ve ekibim son derece mutluyuz" dedi ve "temkinli bir iyimserlik" taşıdıklarını söyledi.

Bundan yalnızca dakikalar sonra, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, çok daha farklı bir açıklama yaparak, Trump'ın hayati göstergelerinin son 24 saat içinde endişe verici şekilde seyrettiğini, sonraki 48 saatin kritik olduğunu söyledi.

Çelişkili görünen bu mesajlar, ABD'nin içinden geçtiği önemli dönemeçte Trump'ın sağlık durumu hakkında Beyaz Saray'ın ne ölçüde şeffaf davrandığı konusunda soru işaretleri yarattı.

Askeri doktor

Dr. Sean Conley, 2018'in Mart ayından beri Trump'ın özel doktoru olarak hizmet veriyor. Şimdiye kadar adı pek gündemde olmayan Dr. Conley, dünya basınının Walter Reed Hastanesi'nin kapısına dayanarak Trump'la ilgili gelişmeleri beklemeye başlamasıyla dikkatleri üzerinde topladı.

Beyaz Saray'daki birçok sağlık uzmanı gibi Dr. Conley de asker kökenli. ABD Başkanı için askeri doktorların görevlendirilmesi, Amerikan İç Savaşı'ndan bu yana devam eden bir gelenek.

Eski başkanlık doktorlarından Dr. Connie Mariano, askeri doktorların bu göreve uygun olduklarını savunarak, "Beyaz Saray'ın tıbbi ekibinde olmak, savaş alanında sağlıkçı olarak çalışmak gibi" diyor.

40 yaşındaki Dr. Sean Conley, Pennsylvania Doylestown doğumlu. 2002'de Notre Dame Üniversitesi'nden mezun olan Conley, Philadelphia Osteopatik Tıp Okulu'nda osteopatik tıp bölümünde okudu. 2006'da Tıp Doktoru olarak derecesini aldı.

Osteopati, hastalıklarda kas-iskelet sisteminin etkinliği üzerinde duran tamamlayıcı bir tıp metodu. Bu alandaki profesyonel doktora derecesi, Tıp Doktoru derecesinden farklı. Osteopati, tedavide daha bütünsel bir yaklaşım benimseyerek yaşam tarzı ve çevresel faktörlere de odaklanıyor.

Ancak ABD'de osteopatlar geleneksel tıp doktorlarının eğitimine benzer bir eğitim alıyorlar. Hekimlerle aynı gereklilikleri yerine getiren osteopatlar, ilaç yazma yetkisine de sahipler.

Virginia Portsmouth'taki Donanma Tıp Merkezi'nde eğitim gören Conley, 2014'te NATO'nun Afganistan'daki tıbbi biriminde travma uzmanı olarak çalıştı. El yapımı bomba ile yaralanan Romanyalı bir askeri kurtardığı için Romanya'dan Onur Nişanı aldı.

Donanmada görev yapan Dr. Conley, daha sonra Beyaz Saray'ın sağlık birimine atandı. Trump'ın, o dönemki kişisel doktoru Ronny Jackson'ı Gazi İşleri Bakanlığı'na aday göstermesinin ardından, Dr. Conley, Trump'ın kişisel doktoru oldu.

Başkanlık süresinin ilk döneminde, şimdiye kadarki en yaşlı başkan olarak hizmet veren Trump'ın sağlık durumu tartışmaların odağındaydı.

Trump'ı 2019'un Şubat ayında 11 kişilik ekibiyle muayene eden Conley, Trump'ın sağlığının "çok iyi" olduğunu söyleyerek, "Başkanlığı süresince ve sonrasında da böyle olmasını bekliyorum" demişti.

New York Times'ın haberine göre, Dr. Conley, dört saat süren muayeneye ilişkin başka bir bilgi vermedi.

Trump'ın 2019 Kasım ayındaki hastane ziyaretiyle ilgili "göğüs ağrıları yaşadığı" yönünde söylentiler olsa da, Dr. Conley ziyaretin, "Rutin, planlı bir check-up" olduğunu söylemişti.

Hidroksiklorokin tartışması

Dr. Conley ilk olarak bu yılın Mayıs ayında, Trump'ın koronavirüsten korunmak için hidroksiklorokin aldığı açıklandıktan sonra ön plana çıktı.

Tartışmalar başladığında Conley, "Hidroksiklorokin kullanımını destekleyen ve karşı çıkan bulgulara ilişkin tartışmalarımızın ardından, ilacı kullanmanın risklere ağır bastığı sonucuna vardık" demişti.

Hidroksiklorokinle ilgili dünya genelinde süren çalışmalar, ilacın koronavirüse karşı etkili olduğunu gösteren herhangi bir kanıt olmadığına işaret ediyor.

Cumartesi günkü açıklamasında Dr. Conley, Covid-19 tedavisi sırasında Trump'ın hidroksiklorokin almadığını kaydetti. Öte yandan Trump'ın oksijen desteği alıp almadığı konusunda açıklama yapmayı reddetti ve birçok soruyu yanıtsız bıraktı.

Trump'ın Cuma günü Beyaz Saray'da oksijen desteği aldığı biliniyor. Dr. Conley, Trump'ın kanındaki oksijen düzeyinin "kısa süreli düşüşünün" ardından oksijen desteği önerdiğini söyledi.

Basın toplantısının hemen ardından Conley'e, Trump'a tam olarak ne zaman koronavirüs teşhisi konduğuna ilişkin detaylar da soruldu.

Conley, basın toplantısı sırasında, tanı konmasının üstünden "72 saat geçtiği" yanıtını vermişti. Bu da, kamuoyuna açıklanmasından 36 saat önce, yani Çarşamba günü Trump'a tanı konduğu anlamına geliyordu. Dr. Conley bu bilgiyi düzelterek "üçüncü gün demek istediğini" kaydetti.

Yetkilerini devredebilir

ABD Anayasası'na göre Trump görevlerini yerine getiremeyecek düzeyde hastalanırsa yetkilerini geçici olarak Başkan Yardımcısı Mike Pence'e devredebilir.

Ancak Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, Trump'ın henüz yetkilerini Başkan Yardımcısı Mike Pence'e devretmediğini söyledi ve "Başkan işinin başında" dedi.

74 yaşındaki Trump, koronavirüse yakalanmasının ardından tüm mitinglerini ya iptal etmiş ya da sanal mitinglere dönüştürmüştü.