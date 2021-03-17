Trump'tan tüm Amerikalılara çağrı
Eski ABD Başkanı Donald Trump,koronavirüse karşı geliştirilen aşıların güvenli olduğunu belirterek, herkese aşı olma çağrısında bulundu.
Görevde olduğu dönemde Covid-19 salgınına karşı yeterli ölçüde tedbir almamakla eleştirilen eski ABD Başkanı Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta salgını ve aşı çalışmalarını değerlendirdi.
Trump, "Aşı olmayı tavsiye ediyorum, dürüstçe söylemek gerekirse çoğu bana oy vermiş ama aşı vurulmak istemeyen birçok kişiye aşı olmalarını tavsiye ettim" dedi.
Bununla birlikte herkesin aşı olup olmama konusunda özgür olduğunu belirten Trump, Covid-19 aşılarının güvenli olduğunu ve işe yaradığını ifade etti.
HİLE İDDİASINI TEKRARLADI
3 Kasım 2020'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Demokratların hile yaptığını ve mahkemelerin buna karşı hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, seçim sonuçlarıyla ilgili iddialarını yineledi.
Trump ayrıca Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye giderek daha fazla sayıda gelen göçmenlerin "ülkeyi mahvedeceğini" savundu ve bu göçlerin durdurulması gerektiğini belirtti.
3 Kasım'daki tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmış, Trump ise uzun süre seçim sonuçlarını kabul etmemişti.
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