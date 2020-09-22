Trump'tan Bolton'a: Ben bu aptalı dinleseydim, şu anda 5. dünya savaşında olurduk
ABD Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton için, "Ben bu aptalı dinleseydim, şu anda 5. dünya savaşında olurduk" ifadesini kullandı.
Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri açısından kritik olan Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde seçmenlerine hitap etti.
Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a ağır eleştiriler yönelten Trump, "Ben bu aptalı dinleseydim, şu anda 5. dünya savaşında olurduk" dedi.
'TARİHİN EN KÖTÜ ADAYINA KARŞI SEÇİMİ KAYBETMİŞ OLACAĞIM'
Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçiminin ülke tarihi açısından önemli olduğuna işaret ederek Demokratların adayı Joe Biden için, "Biden seçimi kazanırsa tarihin en kötü adayına karşı seçimi kaybetmiş olacağım" yorumunda bulundu.
'ONLAR BU ÜLKEYİ MAHVETMİŞTİ'
Biden'a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, "Biden, değişmez bir küreselci. Biliyorsunuz, küreselciler saf dışı kaldı. Onlar bu ülkeyi mahvetmişti" dedi.
'ONLAR GİZLİ'
Yönetimi döneminde ülkesinin askeri kapasitesini de artırdıklarının altını çizen Trump, "Şu anda F-35'lerimiz var. Siz onları göremezsiniz. Onlar gizli" diye konuştu.
'PANDEMİYİ GELECEK YIL BİTİRECEĞİZ'
Trump, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelelerine de devam ettiklerini vurgulayarak "Bu yılın sonunda ya da erken bir tarihte muhteşem bir aşımız olacak. Bu pandemiyi gelecek yıl bitireceğiz" dedi.
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