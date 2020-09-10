Trump'tan Erdoğan ve Putin yorumu: Ne kadar sert olursa o kadar iyi
Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sık sık öven ve ikili ilişkiden dolayı memnuniyetini dile getiren ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni açıklamaları ortaya çıktı... Trump'ın, ABD basınını çalkalayan açıklamalarını Rage isimli bir kitap için yaptığı açıklandı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olan ilişkilerini de değerlendiriyor.
ABD’li gazeteci-yazar Bob Woodward’un 2018 yılında piyasaya çıkan ve Trump hakkındaki kitabı Fear’ın ardından devam niteliğindeki yeni kitabı Rage piyasaya çıktı. Kariyerinde Pulitzer ödülü de bulunan Woodward’un yeni kitabında Trump’la yaptığı söyleşiden de bölümler var. 1970’lerde Watergate skandalını ortaya çıkaran Woodward’a konuşmayı tercih eden Trump’ın bu kararını vermesinde en büyük etkenin ünlü gazetecinin Fear’daki tarafsız duruşu olduğu kaydedildi.
ABD basını Trump’ın bu görüşmelerde Trump’ın ses kaydını kamuoyuna duyurdu. CNN ve The Washington Post başta olmak üzere birçok medya kuruluşu Trump’ın açıklamalarına yer verirken, “samimi” açıklamalar yapan Trump’ın corona virüsü ve bazı devlet liderleriyle ilişkisi hakkında da kapsamlı bilgi verdiği ortaya çıktı.
Woodward’un Aralık 2019 ve Temmuz 2020 arasında 18 kez Trump’la görüştüğü kaydedilirken, bazı durumlarda Trump’ın önceden haber vermeden Woodward’u aradığı belirtildi.
KORONA’NIN ETKİSİNİ ÖNCEDEN ANLAMIŞ
Sözcü'de yer alan habere göre, Woodward’un Trump’tan izin alarak yayınladığı ses kayıtlarında Trump’ın koronavirüs hakkında, “Şubat ayının başından beri tehlikenin farkındaydım ama kamunun karşısına çıkarak onunla alay ettim. 7 Şubat’ta Çin lideri Şi Cinping ile görüştüm ve ağırlıklı olarak virüs hakkında konuştuk. Çok zorlayıcı bir durumdu çünkü bu virüs havadan bulaşıyordu. Bu çok ölümcüldü” diyerek durumun vehametini daha önceden anladığını dile getirdi.
Trump koronavirüs karşı alaycı ve ciddiye almayan bir tavır takındığını kabul ederken Mart ayında yaptığı röportajda, “Bob sana karşı dürüst olmak istiyorum. Ben bu hastalığı küçük görmek istiyorum ve halen bunu yapıyorum çünkü bir panik yaratmak istemiyorum. Yeni sonuçlar geldi ve sadece yaşlıları etkilemediği gençleri de ortaya çıktı. Fakat gençlerde ve çocuklarda risk daha düşük” dedi.
Trump kitap için verdiği röportajda Erdoğan, Putin ve Kim Jong-un ile ilişkisini de özetliyor.
ERDOĞAN HAKKINDA DA KONUŞTU
Woodward, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başta olmak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da konuştu.
Trump’ın Kim Jong-un’u çok övdüğünü ve Kuzey Kore liderinin çok etkileyici bir mektup gönderdiğini yazan Woodward, “Kim mektubunda ikisi arasındaki derin ve özel dostluğun büyü gücü gibi çalışacağını vurguluyordu” ifadesini kullandı.
Trump’ın Kim Jong-un hakkında, “Çok zeki” yorumunu yaptığı röportajda Erdoğan ve Putin gibi isimlerle yakınlığı ile ilgili de, “Çok komik değil mi? Yabancı liderlerle ilişkim ne kadar sert ve acımasız olursa onlarla o kadar iyi anlaşıyorum. Anladın mı? Bunu bana bir gün anlatırsın, tamam mı?” yorumunu yaptığı belirtildi.
Trump aynı röportajda kendisinden önce gelen ABD başkanlarını da topa tuttu… Woodward’ın kitabında Trump, George W. Bush hakkında, “Salak bir moron” derken ve Barack Obama hakkında da “Aşırı abartılan, zeki olmayan ve konuşmayı beceremeyen biri” yorumunu yapıyor.
Trump’ın Obama’ya, ilk adı olan “Barrack Hüseyin” lakabını taktığı ve yakın çevresiyle bu şekilde konuştuğu da aktarıldı.
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