Trump'tan gazetecilere: Kimse beni sevmiyor
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump koronavirüs salgınında kendine olan desteğin düşmesinden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi. Trump Beyaz Saray'da salı günü düzenlediği basın toplantısında "kimse beni sevmiyor" dedi.
Dün düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trump, “Kimse beni sevmiyor. Bu muhtemelen benim kişiliğimden kaynaklanıyor” dedi.
Beyaz Saray Sağlık Danışmanı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci’nin kendisinden daha popüler olmasından yakınan Trump’ın bu açıklamaları gündem oldu.
Anketlere göre ABD’de 3 Kasım’da yapılacak olan Başkanlık Seçimleri öncesinde Donald Trump, rakibi demokrat Joe Biden’in oldukça gerisinde bulunuyor. Koronavirüs tehlikesini uzun süre göz ardı etmekle suçlanan Trump, korona krizindeki tutumu nedeniyle eleştirilerin odağında.
DW Türkçe'nin haberine göre, uzun süre maske kullanımıyla dalga geçen ABD Başkanı Trump, ilk kez geçen hafta halka maske kullanma çağrısı yapmıştı. Trump, koronavirüse karşı sıtma ilacı hidroksiklorokin kullanımı konusundaki tutumunu ise sürdürüyor. ABD Başkanı basın toplantısında söz konusu ilaçla ilgili olarak, “Birçok doktor had safhada yararlı olduğu görüşünde” diye konuştu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) hidroksiklorokin kullanımı için verilen özel izni haziran ayında kaldırmıştı.
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