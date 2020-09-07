Trump’tan Kral Selman’a teşekkür

07 Eylül 2020 Pazartesi, 10:49

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Deere, görüşmede Trump’ın Suudi Arabistan'ın G-20 liderliğinden övgüyle söz ettiğini aktarırken "Başkan Trump, geçen hafta Tel Aviv'den Abu Dabi'ye tarihi bir ticari bir seferle başlayan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki uçuşlar için Suudi hava sahasının açılmasını memnuniyetle karşıladı" dedi.

Trump'ın İsrail ve BAE arasındaki Abraham Anlaşmasının altını çizdiğini ve bölgesel güvenlik ve refahı artırmanın yollarına değindiğini belirten Deere, "Başkan Trump, Suudi Arabistan'ı aralarındaki sorunların çözülmesi için diğer Körfez ülkeleri ile müzakere yapmaya çağırdı" ifadelerini kullandı.

Deere, Trump'ın ABD ve Suudi Arabistan arasındaki güçlü ortaklığa vurgu yaptığı ve Kral Selman'a liderliği için teşekkür ettiğini belirtti.



