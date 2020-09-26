Trump'tan teklif: Öğrencilere yeni vize düzenlemesi

26 Eylül 2020 Cumartesi, 13:05

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, uluslararası öğrenciler, değişim programı ziyaretçileri ve uluslararası medyada çalışan gazeteciler için vize kalış sürelerine ilişkin yeni bir düzenlemede bulundu. Teklif, F, J ve I vize türlerinde sabit bir bitiş tarihi getirilmesini öngörüyor.

Şu anda F-1 öğrenci vizesine sahip bir öğrenci, üniversitedeki tahsil programını tamamlayana kadar ABD’de kalabilme imkanına sahipti. ABD’de akademik kurumlarda araştırma yapmak üzere gelenlere verilen J-1 vize sahipleri de araştırma projesini tamamlayana kadar ülkede kalabiliyordu.

VOA'nın haberine göre İç Güvenlik Bakanlığı’nın Perşembe günü yayınladığı 256 sayfalık teklifin, bu vize türlerinin süresinin 4 yılla sınırlandırılmasını, dil eğitimi alanlar için de kısıtlı koşullarda uzatmaya başvurma imkanı olacak şekilde 2 yıl süreli olarak verilmesini sağlayacak. Dışişleri Bakanlığı Terörizm Destekçileri Listesi’nde bulunan ülkelerin vatandaşlarının da ABD’de kalış süresinin 2 yılla sınırlandırılması öngörülüyor.

STATÜ SÜRESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Statü süresi, uluslararası bir öğrencinin ABD’de sabit bir süre yerine, tüm dersleri almaları ve örneğin yasadışı şekilde çalışarak göçmen yasalarını ihlal etmemek koşuluyla, öğrenimini tamamlayana kadar kalmalarına imkan tanınması anlamına geliyor.

ÖĞRENCİLERİ CAYDIRABİLİR

Yeni düzenleme şu anda henüz teklif aşamasında yer aldığı için yürürlüğe girmesinin hemen gerçekleşmesi beklenmiyor. 30 günlük süre zarfında halkın görüşlerinin alınacağı daha sonra, tüm yorumlar değerlendirilecek ve nihai bir düzenleme hazırlanacak.

Hazırlanan düzenleme yürürlüğe girmeden önce inceleme için Yönetim ve Bütçe Ofisi’ne gönderilecek. Bütün bu aşamalar göz önüne alındığında, eğitim uzmanları 'yeni düzenlemenin kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinden ya da başkanın yemin ederek göreve başlayacağı ocak ayından önce yürürlüğe girmesini beklemediklerini' söyledi.

Uzmanlar yine de teklifi uluslararası öğrencileri caydıracak bir durum olarak değerlendirdi. Amerikan Konseyi Eğitim Konseyi’nden Spreitzer, “Bu teklifin ABD’ye öğrenim görmek üzere gelmeyi düşünen öğrenciler üzerinde olumsuz etkisi olacak. Bu öğrenciler, İngiltere, Avustralya ya da Yeni Zelanda gibi rakip ülkelere gitmeyi tercih edebilir” dedi.