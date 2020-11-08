Trump’tan yeni açıklama: Bu çalınan bir seçimdi

08 Kasım 2020 Pazar, 17:28

Demokrat aday Joe Biden’ın seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre kazanması Donald Trump tarafından kabul edilmedi. Trump sosyal medya üzerinden açıklamada bulunarak, “ Hile yapıldığına dair pek çok beyan var” dedi. Trump oyların çizelgeye yeni geçirilmeye başlandığını ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Buradaki iddialara bakmalıyız. Seçmen sahtekarlığı yapıldığına dair birçok yeminli ifade görüyoruz. Bu ülkede seçim sorunlarının olduğu bir geçmişimiz var."

'BU İNSANLAR HIRSIZ'

Donald Trump, Joe Biden tarafını suçlayarak "Bu insanların hırsız olduğuna inanıyoruz"dedi. Trump, "Bu çalınan bir seçimdi. İngiltere'deki anketör bu sabah, bunun açıkça çalınmış bir seçim olduğunu, Biden'ın bu eyaletlerin bazılarında Obama'yı geride bıraktığını hayal etmenin imkansız olduğunu yazdı" ifadelerini kullandı.