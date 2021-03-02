Güney Kore'de Spotify'da yüzlerce şarkı kaldırıldı

02 Mart 2021 Salı, 09:32

Kültürel diplomasi ürünü olarak kullanılan dizi- müzik sektörü ve bunların dağıtım kanalları açısından bir hayli zengin olan Güney Kore'ye Netflix ve Spotify gibi uluslararası platformların yeni yeni giriş yapıyor.

Ülkede 1 Şubat'ta hizmet vermeye başlayan Spotify ile yerel yapım şirketi Kakao M arasındaki anlaşmazlık sonucu IU, Monsta X, Epik High, Seventeen, Nu'est, Mamamoo, Zico, Block B, CNBlue, Younha, Apink, Lovelyz, Jannabi gibi sanatçıların parçalarının da bulunduğu yüzlerce şarkı platformdan kaldırıldı.

Sputnik'in aktardığına göre Spotify, K-Pop dinleyicilerini çileden çıkaran bu durumun 'lisans sözleşmesinin sona ermesinden' kaynaklandığını ama geçici olmasını umduklarını açıkladı; Kore müzik piyasasının gelişmesine katkı için Kakao M gibi yerel lisans sahipleriyle çalışmaya bağlılıklarını teyit etti.

Her gün 60 bin şarkının yüklendiği Spotify'ın ülkedeki en büyük rakibi olan ve aylık 8.81 milyon aktif kullanıcısı bulunan Melon'un da sahibi olan Kakao M ise karşı tarafın anlaşmayı yenilemek istemediğini şu sözlerle duyurdu: "Üzerindeki görüşmeler hala devam eden yerel anlaşmadan bağımsız olarak, lisansımızın 28 Şubat'ta sona erdiğine dair bir uyarı aldık ve küresel çaptaki anlaşmamızın uzatılmasını talep ettik. Spotify'ın yerel ve küresel anlaşmaları aynı anda götürme politikasından dolayı küresel anlaşmamız uzatılmadı."

EPİK HİGH: CEFAYI ÇEKEN NEDEN HEP SANATÇILAR VE HAYRANLAR?

Bu duruma tepki gösterenlerden ilki, ulaşılamayan parçalar arasında kendi şarkıları da bulunan Epik High oldu. Yeni albümü 'Epik High Is Here (Part 1)'ı geçen ay çıkaran grubun üyelerinden Tablo, Twitter hesabından durumu eleştirdi: "İşletmeler açgözlülüğü sanatın önüne koyduğunda cefasını çeken neden hep sanatçılar ve hayranlar oluyor?" diye sordu.