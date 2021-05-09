TSE 5 firmanın sözleşmelerini feshetti
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 5 firmanın sözleşmelerini feshederek, hizmet yeterlilik belgelerinin iptalini gerçekleştirdi.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre sözleşme feshine gerekçe olarak üretim yeri değişikliği gösterildi.
Hukuki geçerliliği kalmayan bu belgeler, "hizmet yeterlilik belgesi" olarak da ibraz edilemeyecek. Aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacak.
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