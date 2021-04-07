TSK'den saldırı iddiasına yalanlama

Güvenlik kaynakları, "Suriye'nin kuzeyinde TSK'ye ait gözlem noktası yakınında saldırı" iddiasını yalanladı.

AA
07 Nisan 2021 Çarşamba, 00:34
TSK'den saldırı iddiasına yalanlama
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"Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarınca, sosyal medyada, "Haseke kırsalında TSK'ye ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna yönelik" iddiaların doğru olmadığı belirtildi.


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