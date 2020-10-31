Tsunami tehlikesi sürüyor
Uzmanlar, fayların yoğun olduğu Ege’de beklenen bir deprem yaşandığını belirtirken Kandilli, 30-40 kilometrelik kırılma tahmini yaparak tsunami tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.
Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İzmir açıklarındaki depremde 30-40 kilometrelik bir fay hattının kırıldığını belirtirken “6’ya varan artçılar olacaktır. Hasarlı binalara girmeyin. Tsunami oldu. Vatandaşlardan isteğimiz, kıyı bölgelerindeyseniz hızla kıyı bölgesinden uzaklaşarak barınmakta fayda var. Artçılar sürecek” uyarısı yaptı. Afet uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, depremin toplumun afete hazır olmadığını bir kez daha gösterdiğine dikkat çekerek “İstanbul için ciddi bir uyarı” dedi.
35 ATOM BOMBASI
Geçen hafta yaptığı açıklamada bölgede 7 şiddetinde bir deprem olabileceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir’deki depremin yıkım gücünün 9 olduğunu ve 35 atom bombası gücünde bir enerji boşalması yaşandığını aktardı. Ercan, “Bu deprem sığ bir deprem. 2-2.5 metre Yunanistan’a doğru yaklaştık. Bu deprem göçüntülü bir depremdir. Süpürtü dalgaları (tsunami) kıyıya vurdu. Bunu İlk defa görüyoruz. Bu deprem bölgedeki fayları etkileyebilir” dedi. Ercan, İzmir’deki binaların yumruk yemiş boksör gibi yorgun olduğunu, halkın bir hafta evlere girmemesi gerektiğini söyledi.
YAPILAR ZAYIF
Prof. Dr. Okan Tüysüz ise “Depremin en çok hasarı İzmir civarında verdiği görülüyor ve bu da zeminin zayıf yapısı ve yapıların zayıflığı ile alakalı. Dikkat etmek lazım, artçılar olacaktır. Şiddeti 6’ya kadar varan artçılar gelecektir hasar gören binalar varsa bunlara dikkat etmek lazım” ifadelerini kullandı.
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