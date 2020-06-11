TTB Başkanı Sinan Adıyaman: ‘Virüs üç ay önce nasılsa şu anda da öyle bulaşıyor’

11 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

7 Haziran’da 613 olan yoğun bakım hasta sayısının 9 Haziran’da 642’ye çıktığına dikkat çeken Adıyaman, “8 Haziran haftasının başlangıcından bu yana baktığımızda 6 bin 352 vaka ve 148 ölüm var. Salgının seyrinden endişe etmeye devam etmemiz lazım” dedi.

‘İLLERDE ARTIŞ VAR’

Restoran ve kafelerin kapanış saatlerinin uzatılmasına da tepki gösteren Adıyaman, “Ne kadar çok evde kalınmazsa o kadar çok fiziksel mesafeye uyulmadığını parklarda, kafelerde, restoranlarda görüyoruz. Bu, toplumun kaygılarıyla değil ekonomik kaygılarla uzatılmış bir saat” dedi. Adıyaman; Gaziantep, Tekirdağ, Ankara, Adana gibi Türkiye’nin birçok ilinde vakalarda artış olduğuna dikkat çekerek “Kaygı verici adımlar” ifadelerini kullandı.

65 YAŞ ÜSTÜ TEK TİP DEĞİL

65 yaş ve üzeri yurttaşların sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında dışarı çıkışlarının serbestleşmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Adıyaman, şunları kaydetti: “65 yaş üstü tek tip değil, 75 yaş üstünün beklentileri farklı. 66 yaşındaki bir insanla 80 yaşındaki bir insan bir tutulmamalı. Sürecin uzunluğu onlarda psikiyatrik ve bedensel sorunlara yol açtı. 65 yaş ve üzerine yeni bir açılım yapılması gerekiyordu ama bunun saat dilimlerine sıkıştırılması doğru değil. Şimdi hepsi, sabah 10 ile akşam 8 arası çıkacak. Bu virüs, akşam 8’den sonra mı bulaşmaya başlıyor? Bu karar verilirken geriatri ve halk sağlığı biliminden faydalanılmalı.”

İNSANLAR ‘BİTTİ’ HAVASINA GİRDİ

DSÖ’nün “Şu an hiçbir ülke ayağını frenden kaldırmamalı” açıklamasını anımsatan Sinan Adıyaman, şu değerlendirmeleri yaptı: “Türkiye’de de hükümetin yaptığı açıklamalardan sonra insanlar sanki her şey bitti havasına girdi. Maske takan yok, fiziksel mesafeye dikkat eden yok. Sağlık Bakanı tedbiri elden bırakmayın diyor ama salgının yükünü tamamen halkın üzerine yıkıyor. Fiziksel mesafeyi koruyacak şartlar ortadan bir bir kaldırılıyor. Umarım, ‘tedbire uymadılar’ diyerek bunu da yurttaşın üzerine atmazlar.”