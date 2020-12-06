TTB: Kasım ayı sağlıkçılar için kıyım ayı oldu

06 Aralık 2020 Pazar, 18:25

TTB sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak Kasım ayı içerisinde 17’si doktor olmak üzere toplam 63 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Koronavirüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten Dr. Akkurt ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Kasım ayı sağlıkçılar için de kıyım ayı oldu; tüm kayıplarımızın yüzde 28.8'ini(17'si hekim olmak üzere 63 sağlık çalışanımızı) Kasım'da kaybettik, şu ana kadar 218 ailemizin ocağı söndü... Sağlıkçının çığlığını duyan var mı? Yasamızı sümen altı edercesine TBMM'de oyalayanlar rahat mı?”