TTB, Sağlık Bakanlığı'na Temmuz ayındaki aşı uyarısını hatırlattı

17 Ekim 2020 Cumartesi, 17:25

TTB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda geçtiğimiz Temmuz ayında TTB Covid-19 izleme kurulunun gündeme getirdiği uyarıları hatırlattı.

Uzmanların yaptığı toplantı sonrası kamuoyuna yapılan açıklamada “Yeterli aşı stoku erken olarak sağlanıp, aşının mümkün olan en erken dönemde yapılması sağlanmalı. İnfluenza aşısı çok yaygın yapılmalı ve kamusal bir sorumlulukla ücretsiz temini üstlenilmeli” uyarılarının dikkate alınmadığını belirten TTB, bakanlıkça yeterli aşının temin edilememesinin sorumluluğunun hekimlere yıkılmaya çalışıldığını savundu.

“SAĞLIK BAKANLIĞI SORUMLULUĞU HEKİMLERE YIKMAYA ÇALIŞIYOR”

TTB’nin paylaşımında “Temmuz ayında 6 ayın üzerinde olan herkese influenza aşısının temin edilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Sağlık Bakanlığı yetersiz aşı temininin sorumluluğunu karmaşık algoritmalarla hekimlerin üzerine yıkarak sağlıkta yeni şiddet alanı mı yaratmak istiyor” diye sordu.

“HERKESE AŞI YAPILMALI”

TTB uzman hekimleri influenza aşısı yapılmış kişilerde Covid-19 etkilerinin azaldığına dair öncül çalışmaları hatırlatarak “Aşı sadece risk grubuna değil, endike olduğu 6 ay üzeri herkes için önerilmelidir. Yaygın influenza aşılaması, aşının hücresel immunüte üzerinden Covid-19 vakalarında mortaliteyi azaltmasıyla (çalışma sonuçları kesin olmasa da) hem hastaneye daha az hasta yatmasına hem de influenza vakalarının artması ile ortaya çıkacak işgücü kaybını önlemeye yarar. Ağustos ayı sonunda okullar açılacak olursa, okul çocuklarına diğer aşıların yanı sıra influenza aşısının da önerilmesi planlanmalıdır” denilmiş ve yeterli aşı stokunun erken olarak sağlanıp, aşının mümkün olan en erken dönemde yapılması çağrısında bulunuldu.

TTB'NİN TEMMUZ AYINDAKİ UYARISI

TTB Covid-19 izleme kurulu üyesi 6 uzmanın hazırladığı raporda şu uyarılara yer verilmişti:

* Her yıl Eylül ile başlayan ayları (Ekim-Mart) Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye için de influenza (grip) vakalarının arttığı bir dönem olup bu yıl farklı olarak Covid-19 pandemisi ile influenza aynı zaman diliminde bir arada görülecektir.

* Dolayısıyla tanı, tedavi, aşı, kişisel koruyucu malzeme kullanımı, sürveyans ve sağlık hizmetlerinin organizasyonu başlıklarına ilişkin sağlık otoritesince yürütülecek kapsamlı hazırlıklara gereksinim vardır.