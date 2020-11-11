TTB'den gerçek vaka sayısı iddiası

11 Kasım 2020 Çarşamba, 18:45

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu, ilk koronavirüs vakasının resmi olarak açıklanmasından bu yana geçen 8 aylık süreci kapsayan değerlendirme raporunu açıkladı. Prof. Dr. İbrahim Akkurt, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı günlük koronavirüs verilerinin açıklandığı 'Turkuaz Tablo' ile sahadaki gerçeklerin ciddi biçimde çeliştiğini söyledi. “Tek kuşku olmayan o günkü tarih” diyen Akkurt, TTB Genel Yönetim Kurulu’nun 24 Ekim’deki toplantısında açıkladığı 23 ilden elde edilen verilere göre, günlük vakaların 20 binin üzerinde olduğunu belirtti.



TTB’nin Youtube ve Periscope kanallarından canlı yayımlanan basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. İbrahim Akkurt ile TTB Covid-19 İzleme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Kayıhan Pala, Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, Doç. Dr. Cahit Işık Yavuz ve Aslı Odman katıldı.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, bir yandan aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu gelişmeler yaşanırken diğer yandan bu aşının sadece mutlu bir azınlığa ulaşabileceğinin tartışıldığını belirtti. Yoğun bakım servislerinde yer kalmadığı ve salgınla mücadelenin tedavi edici hekimlikle sınırlandığı günlerden geçildiğini kaydeden Fincancı, tedbir amaçlı hızla alınması gereken önlemlerin sosyal devlet ilkesiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

'20 BİNİN ÜZERİNDE'



TTB Covid-19 İzleme Kurulu’nun hazırladığı 8. Ay Değerlendirme Raporu'nu ise Prof. Dr. İbrahim Akkurt sundu. Dünyada ve Türkiye’de koronavirüse ilişkin güncel vaka ve ölüm sayılarını aktararak sunumuna başlayan Akkurt, gerçek durumun resmi verilerle halen görülemediğine dikkat çekti.

“Turkuvaz tablo ile saha ciddi biçimde çelişmekte” diyen Akkurt, kaç kişiye test yapıldığının ve hasta sayısının halen açıklanmadığını vurguladı. Akkurt, ortalama temas süresinin ve filyasyon oranının gerçekle bağdaşmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna ilişkin “Tek kuşku olmayan o günkü tarih” diyen Akkurt, “TTB Genel Yönetim Kurulu 24 Ekim’deki toplantısında 23 ilden elde edilen verilere göre günlük vakaların 20 binin üzerinde olduğunu açıkladı” dedi.

'MESLEK HASTALIĞI SAYILMALI'

Akkurt, koronavirüsün özellikle emekçi kesim için dramatik sonuçlara yol açtığını dile getirdikten sonra TTB’nin taleplerini sıraladı. Pandemi sürecinde 1 milyon 60 bin sağlık çalışanının mücadele içinde olduğunu, bakanın ise sağlık çalışanlarına ilişkin verileri paylaşmadığını kaydeden Akkurt, koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmasına dönük 7 maddelik yasa değişikliği yapılmasını istedi.