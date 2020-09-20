TTB'den koronavirüsle ilgili çarpıcı anket: Salgın İstanbul’dan Anadolu’ya yayıldı

20 Eylül 2020 Pazar, 20:06

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Dr. Emrah Kırımlı yönetiminde 7-14 Eylül tarihleri arasında 62 ilden 9 bin 103 aile hekiminin katıldığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılan hekimlere göre, salgın İstanbul’dan Anadolu’ya yayıldı.

SALGIN İSTANBUL'DAN YAYILDI

Çalışmaya katılan 62 ilden İstanbul dışında tüm illerde aile hekimleri izlem sayılarının Nisan ayına göre arttığını, salgının İstanbul'dan Anadolu'ya yayıldığını belirtti.

NİSAN AYINDAN DAHA FAZLA VAKA VAR

TTB'nin anketinde geçtiğimiz Nisan ayında ülkemizde salgının pik yaptığı ve günde 4 bin üzeri yeni vaka ve 60 bin üzeri aktif vakanın olduğu dönem olduğuna dikkat çekilerek “7-14 Eylül 2020 tarihlerinde bu sayılar bin 500 ve 25 bindir. Salgının güncel durumunu görmek üzere katılımcılara Nisan ayına göre izlem sayılarının artıp artmadığı soruldu. Katılımcıların yüzde 72'si izlem sayılarının, salgının tepe noktasını yaşadığımız Nisan ayına göre arttığını belirtti” denildi ve açıklanan rakamların o dönemle karşılaştırıldığında daha az olmasına karşın, vakaların çok daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

600 BİN KİŞİNİN İZOLASYONDA OLMASI GEREKİR

Aile hekimlerinin izlenen vaka ve temaslı sayılarındaki artışın, Sağlık Bakanlığının açıkladığı vaka sayılarıyla kıyaslandığında daha fazla olduğu, çalışmaya katılan aile hekimlerinin izlem listelerinde toplam 23 bin 437 kişi bulunduğuna dikkat çekildi.

Anketi düzenleyen uzmanların bu bölümle ilgili değerlendirmesinde, “Toplam izolasyondaki kişi sayılarına dair veri olmamakla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Eylül tarihli basın toplantısında ‘evde izole olması gereken kaç kişi aramızda' sorusuna ‘şu an 100 bini aşkın kişi evde izole olması gerekirken şehirlerarası seyahate çıkıyor' yanıtını verdi.

Çalışma verilerini genellersek ülkemizde 600 bine yakın kişinin izolasyonda olması gerekir. Sağlık Bakanının izolasyona uymayan hasta verisi de bu sayıya uygundur” görüşleri paylaşıldı.

Ankete katılarak Covid-19 hastaları hakkında bilgi veren hekimlerin her birinin ortalama 8.49 hastayı izlediği vurgulandı.