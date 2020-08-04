TTB'den Sağlık Bakanlığı’na Covid-19 sorusu

04 Ağustos 2020 Salı, 16:18

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, arka arkaya iki hekimin daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı’na bir kez daha sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu koşullara dikkat çeken bir yazı gönderdi.

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı şöyle: “Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarını artan Covid-19 riskine karşı korumak için ne yaptığını, yapacağını merak ediyoruz”

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde görev yapmakta olan psikiyatri uzmanı Dr. Mustafa Özlü’nün 3 Ağustos 2020 ve Diyarbakır’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun’un 4 Ağustos 2020 tarihinde aramızdan ayrılmasıyla, Covid-19 nedeniyle yitirilen hekim sayısının 26’ya, sağlık çalışanı sayısının ise 52’ye ulaştığına yer verilen yazıda, “Acımız büyük, üzüntümüz tarif edilemez düzeydedir” denildi.

Erken “yeniden açılma” ve tüm uyarılara karşın yapılan hatalar nedeniyle salgının ağırlaşarak ilerlediğine dikkat çekilen yazıda, hekim ve sağlık çalışanlarının sağlık, yaşam ve çalışma hakları konusunda ciddi sorunlar yaşandığı vurgulandı.

Yazıda “Sonbahardan itibaren salgınla ilgili tablonun daha da ağırlaşacağı ortadadır. Bakanlığınızın ağırlaşması beklenen tabloda sağlık çalışanlarını korumak üzere yeni önlemler alıp almadığını, çalışanlarını korumak için neler yaptığını/yapacağını bilmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.