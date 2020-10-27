TTB'den Sağlık Bakanlığı'nın istifa yasağı kararına tepki
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı'nın aldığı "istifa yasağı" kararına sert sözlerle tepki gösterdi.
Sağlık Bakanlığı'nca alınan karara göre, koronavirüs salgını sürecinde hiçbir sağlık personelinin istifa talebi kabul edilmeyecek. Sağlık tesisinden başka bir kamu kurum veya kuruluşuna yapılan atamalara müsaade edilmeyecek. İstisnalar dışında yıllık ve ücretsiz izinler durdurulacak.
TTB'den yapılan açıklamada yasağa tepki gösterilerek, "İzin ve istifaların yasaklanması çalışma ve insan haklarına aykırıdır" denildi. "Sağlıkçının canı yok mu?" etiketiyle yapılan açıklamada, "Pandeminin 8. ayında Covid-19 meslek hastalığı sayılmazken, sağlıkçılara düzenli test yapılmazken, sağlık çalışanlarının izin ve istifalarının engellenmesi kabul edilemez" denildi.
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