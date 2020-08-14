TTK'de koronavirüs

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı (TTK) Karadon Müessesesi’nde çalışan 1 maden işçisinde Covid-19 virüsü tespit edildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2020 Cuma, 11:02
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Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı (TTK) Karadon Müessesesi’nde çalışan 1 maden işçisinde Covid-19 virüsü tespit edildiği öğrenildi.

Yerel Pusula Gazetesi'nin haberine göre Covid-19 testi pozitif çıkan maden işçisi Y.A., eşiyle birlikte evde karantinaya alındı.

2 İŞÇİ DAHA EVE GÖNDERİLDİ

Maden işçisinin işyerinde yakın temasta bulunduğu iki maden işçisinin de tedbir amaçlı evlerine gönderildiği öğrenildi.


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