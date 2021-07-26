TÜBİTAK 128 personel alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde (BİLGEM) 128 personel istihdam edilecek.
TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e 126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek personeli alınacak.
İşe alınacak personel, Ankara, Kocaeli ve Konya'da görev yapacak.
Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 16 Ağustos'a kadar yapılabilecek.
Video Haberler
- Çin'i kum fırtınası vurdu: O anlar kamerada
- Kaza yapan aracın motoru 50 metre fırladı
- Gençlerin kaza anı kamerada
- Londra'daki şiddetli yağış sele neden oldu
- Selde mahsur kalan çiftin zorlu kurtuluşu kamerada
- Şarampole yuvarlandı, itfaiye ekipleri çıkardı
- Sigara yangına neden oldu, facia önlendi
- Yıldırım düşen ev küle döndü
- Yaşarken helvasını yedi
- Minibüs traktöre çarptı: 7 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Harvard'lı bilim insanından kritik Türkiye uyarısı
- Bakanlıktan 81 ile gitti! Yeni kural ve cezalar geliyor
- Körfez turkuaz renge büründü
- Kadınların başarısı Şenocak'ı rahatsız etti
- Taksiye alınmayan geline Ongun’dan mesaj
- Alman kadın cimnastikçilerden protesto
- ‘Son dakika’ kuşkusu
- Canlı yayında birbirlerine girdiler: Adam mısın sen?
- 'Vaka sayısını düşürmenin tek bir yolu var'
- Üçüncü doz BioNTech kimler için gerekli?