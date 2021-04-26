TÜBİTAK 98 personel alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, çeşitli birimlerde görev yapmak üzere 98 personel istihdam edecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Kurumsal İletişim Daire Başkanlığına 13 uzman-uzman yardımcısı, BİLGEM'e ise 85 araştırmacı alımı yapılacak.
Başvuruların TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 17 Mayıs'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.
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