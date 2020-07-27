TÜBİTAK fizik olimpiyatlarını 5 ödülle tamamladı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 11:10

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Fizik Olimpiyat Takımı, bu yıl bütün ülkelerin başvurusuna açılan ve çevrim içi olarak 18 Temmuz'da yapılan 4. Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya ve 1 mansiyon elde etti.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, 4. Avrupa Fizik Olimpiyatları'na 57 ülkeden 250 öğrenci katıldı.

Çevrim içi olarak 18 Temmuz’da gerçekleşen olimpiyatlarda, TÜBİTAK "2202-Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında milli takımlarda yetiştirilen genç bilim insanları, 2 altın ve 2 gümüş madalya ile 1 mansiyon kazandı.

Türkiye'yi temsil eden takımdan Yunus Emre Parmaksız ve Bayram Alp Şahin altın madalya, Öykü Sıla Güner ve Mert Ünsal gümüş madalya kazanırken Yaman Bora Otuzbir de mansiyon sahibi oldu.

Açıklamada, “Bas¸arılarıyla bizlere art arda gurur yas¸atan tu¨m alanlardaki olimpiyat takımı o¨gˆrencilerimizi tebrik ediyoruz. Olimpiyatlara katılan tu¨m o¨gˆrencilerimize, ailelerine, o¨gˆretmenlerine, bas¸ta komite bas¸kanlarımız olmak u¨zere egˆitimlerde go¨rev alan tu¨m akademisyenlere tes¸ekku¨r ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

TU¨BI·TAK Bas¸kanı Prof. Dr. Hasan Mandal, olimpiyatlara katılan milli takım o¨gˆrencileriyle Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜBİTAK TÜSSİDE) tesislerindeki hazırlık kampında bir araya gelmis¸ ve Tu¨rkiye'nin bas¸arılı olacagˆına inancını dile getirmişti.