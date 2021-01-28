TUBİTAK'tan 'yerli aşı' açıklaması

28 Ocak 2021 Perşembe, 13:46

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni düzenlendi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, ödül töreninin açılış konuşmasını yaptı.

Mandal, yerli aşı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi, "Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır." ifadelerini kullandı.