TUBİTAK'tan 'yerli aşı' açıklaması

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli aşılarla ilgili yaptığı açıklamada; "Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır." ifadelerini kullandı.

DHA
28 Ocak 2021 Perşembe, 13:46
TUBİTAK'tan 'yerli aşı' açıklaması
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni düzenlendi. 

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, ödül töreninin açılış konuşmasını yaptı.

Mandal, yerli aşı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi, "Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır." ifadelerini kullandı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler