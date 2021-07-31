TUGFO bu yıl İstanbul, Bursa ve Ayvalık’ta konserler verecek
Sabancı Vakfı’nın kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) 2021 yılı konserleri için hazırlıklar başlıyor.
Her yıl Türkiye’nin pek çok ilinden seçilen genç müzisyenleri dinleyicilerle buluşturan orkestranın kamp süreci Sabancı Üniversitesi’nde devam ediyor. Kamp süresince eğitim ve provalar, şef Cem Mansur ile birlikte Amerikalı flüt sanatçısı ve eğitmen James Lyman ile Türkiye’nin başarılı keman ve viyola virtüözlerinden Atilla Aldemir tarafından yürütülüyor.
Pandemi nedeniyle bu yıl yurtdışı konserleri planlamayan orkestra, şef Cem Mansur yönetiminde 5 – 10 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da üç, Bursa ve Balıkesir’de (Ayvalık) birer konser olmak üzere toplam beş konser verecek.
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın repertuvarında bu yıl Rossini’nin İpek Merdiven Uvertürü (La Scala di Seta), Ravel’in “Le Tombeau de Couperin - Pvane pour une İnfante Défunte” ve Mendelssohn’in “İtalyan Senfonisi (no 4)” eserleri yer alıyor.
Bu yıl pandemi nedeniyle yalnızca 18 yaş üstü müzisyenlerin dahil olacağı orkestrada geçen yıl orkestraya seçilmeye hak kazanan genç müzisyenlere öncelik verildi. Her yıl 100’e yakın genç müzisyenin yer aldığı orkestraya bu yıl pandemi önlemleri nedeniyle 44 genç müzisyen seçildi.
2021 TURNE PROGRAMI
- 5 Ağustos 2021
İstanbul Zorlu PSM Konseri
- 6 Ağustos 2021
Bursa Konseri
- 7 Ağustos 2021
İstanbul Topkapı Kültür Park Amfi Tiyatro Konseri
- 8 Ağustos 2021
İstanbul Hasanpaşa Müze Gazhane Konseri
- 10 Ağustos 2021
Ayvalık Amfi Tiyatro Konseri
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