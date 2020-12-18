TÜGVA, ortaokul öğrencilerine 18 yaş sınırı önerilen elektrikli scooter verecek!

18 Aralık 2020 Cuma, 17:32

Yönetiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), internet sitesinde, ortaokul öğrencilerine yönelik "Çizimlerle 40 Hadis" yarışması düzenlediğini duyurdu.

Yarışmada, ortaokul öğrencilerinden belirlenen 40 hadis içerisinden birini seçip resmetmeleri istendi. Yarışma afişinde ve açıklamasında, "Yarışma, Türkiye’deki ortaokullarda öğrenim gören tüm öğrencileri (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencileri) kapsamaktadır" ifadesi yer aldı. Yarışmada ödül olarak, ilk 5 yarışmacıya "elektrikli scooter", 5 yarışmacıya tablet, 10 yarışmacıya ise akıllı bileklik verileceği duyuruldu.

AKP 15 YAŞ SINIRI İSTEMİŞ, BAKANLIK 18 YAŞ SINIRI GETİRMİŞTİ

AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın öncülüğünde hazırlanıp TBMM'ye sunulan ve bazı maddeleri görüşülen Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması ile Çevre Kanunu'nda değişiklikler yapılmasına dair kanun teklifiyle, çevreci ulaşım araçlarının kullanımı yaygınlaştırılması DA hedeflenmişti. Teklife göre, elektrikli scooter (e-scooter) kullanım yaşı 15 olarak belirlenmişti. İlgili kanun teklifinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın eylül ayında "elektrikli scooter" kullanımına düzenleme yapılması amacıyla gerçekleştirdiği "Mikro Hareketlilik Ortak Akıl Toplantısı'nda" Bakan Adil Karaismailoğlu, "Elektrikli scooter kullananlarda 18 yaş sınırı aranacak. 16-18 yaş aralığındakilere ise M ve A1 ehliyetine sahip olmak koşulu ile izin verilecek" bilgisini paylaşmıştı.

Bakan Karaismailoğlu'nun liderlik ettiği toplantıda açıklanan düzenlemenin öne çıkan başlıkları şu şekilde sıralanmıştı:

- Elektrikli scooterların azami hızı saatte 18 km olacak.

- Bu araçlar, otoyol, şehirler arası yollar ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan kara yollarında kullanılamayacak.

- Elektrikli scooter kullananlarda 18 yaş sınırı aranacak. 16-18 yaş aralığındakilere ise M ve A1 ehliyetine sahip olmak koşulu ile izin verilecek.

- Birden fazla kişi elektrikli scooter kullanamayacak.

- Bu araçlarda kişisel eşya haricinde eşya/yük taşınamayacak.

- Bu araçların yayaları ve dezavantajlı grupları (engelli/yaşlı) tehlikeye sokmasına izin verilmeyecek.

- Elektrikli scooterların toplu taşıma araçları ile entegre olacak şekilde kullanımı sağlanacak.

- Kask, dizlik, reflektör, ceket gibi koruyucu ekipman kullanımı teşvik edilecek.

- Elektrikli scooterların belirli bölgelere yığılmasının önüne geçilecek.

- Kamu düzenini bozmayacak ve gürültü kirliliği oluşturmayacak şekilde kullanım sağlanacak.