TÜİK 2020 turizm gelirlerini açıkladı: 2020'de %65.1 düştü

29 Ocak 2021 Cuma, 10:15

TÜİK tarafından açıklanan 2020 son çeyrek ve 2020'nin tamamına ilikin turizm gelirleri istatistikleri şöyle:

*Turizm gelirleri 2020 dördüncü çeyrekte bir önceki yıl aynı döneme göre %50.4 düşüşle 3.914 milyar dolar oldu

*Turizm gelirleri 2020'de %65.1 düşüşle 12.059 milyar dolar oldu

*2020 son çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 67 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 35 dolar oldu

Kaynak: Reuters