TÜİK 2020 turizm gelirlerini açıkladı: 2020'de %65.1 düştü

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin 2020 yılında turizm gelirleri %65.1 düşüşle 12.059 milyar dolar oldu.

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2021 Cuma, 10:15
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TÜİK tarafından açıklanan 2020 son çeyrek ve 2020'nin tamamına ilikin turizm gelirleri istatistikleri şöyle:

*Turizm gelirleri 2020 dördüncü çeyrekte bir önceki yıl aynı döneme göre %50.4 düşüşle 3.914 milyar dolar oldu

*Turizm gelirleri 2020'de %65.1 düşüşle 12.059 milyar dolar oldu

*2020 son çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 67 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 35 dolar oldu

Kaynak: Reuters


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