TÜİK 2020 turizm gelirlerini açıkladı: 2020'de %65.1 düştü
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin 2020 yılında turizm gelirleri %65.1 düşüşle 12.059 milyar dolar oldu.
TÜİK tarafından açıklanan 2020 son çeyrek ve 2020'nin tamamına ilikin turizm gelirleri istatistikleri şöyle:
*Turizm gelirleri 2020 dördüncü çeyrekte bir önceki yıl aynı döneme göre %50.4 düşüşle 3.914 milyar dolar oldu
*Turizm gelirleri 2020'de %65.1 düşüşle 12.059 milyar dolar oldu
*2020 son çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 67 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 35 dolar oldu
Kaynak: Reuters
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