TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

03 Temmuz 2020 Cuma, 10:02

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz zammının belli olacağı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı. Memurlar ve İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.75 zam alacak.

Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zamları da bu orana göre belli oluyor. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 artış gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANLARI

Bu rakamlara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5,75 zam alacak. Memurlar da 1,75 zam farklı alacak. Bu rakam yüzde 4'lük sözleşmeyle birlikte temmuz ayında maaşlara yüzde 5.75'lik artışla yansıyacak.

AYLIĞI 1500 LİRAYA YÜKSELTİLENLERE ZAM OLMAYACAK

Emekli aylığı bin 500 liranın altında olup bin 500 liraya yükseltilen emeklilere ilave zam olmayacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

ENFLASYON BİR ÖNCEKİ AY NASIL GERÇEKLEŞMİŞTİ

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşmişti.

YILIN İLK YARISINDA YÜZDE 4 ZAM YAPILMIŞTI

Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı.

5 AYLIK DÖNEME GÖRE ENFLASYON ZAMMI NE KADARDI?

Ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. Bu rakam ile memurlara zaten 0,57 puan enflasyon farkı imkanı doğmuştu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. Haziran ayı enflasyonu sabit kalsa dahi, memurların ve tüm emeklilerin aylıkları yüzde 4.57 oranında artacaktı.