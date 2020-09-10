TÜİK: İşsizlik Haziran döneminde yüzde 13.4'e yükseldi
Türkiye genelinde işsizlik, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 0.4 puan artışla yüzde 13.4 düzeyine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0.4 puan artarak yüzde 13.4 oldu.
Tarım dışı işsizlik oranı ise 0.6 puanlık artışla yüzde 15.9 olarak hesaplandı.
İşsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre ise 0.5 puan arttı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.3 puan artarak yüzde 26.1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0.4 puan artışla yüzde 13.7 olarak gerçekleşti.
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