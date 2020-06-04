TÜİK: Türk halkının yüzde 21'i obez

04 Haziran 2020 Perşembe, 10:10

Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 19.6 iken, 2019 yılında yüzde 21.1'e yükseldi.

TÜİK verilerine göre, cinsiyet ayrımında bakıldığında; 2019 yılında kadınların yüzde 24,8'inin obez ve yüzde 30,4'ünün obez öncesi, erkeklerin ise yüzde 17,3'ünün obez ve yüzde 39,7'sinin obez öncesi olduğu görüldü.

Çocuklarda son 6 ay içinde görülen hastalık türleri incelendiğinde; 0-6 yaş grubunda yüzde 35,9 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu yüzde 28,7 ile ishal, yüzde 9,5 ile alt solunum yolu enfeksiyonu izledi. 7-14 yaş grubunda da yüzde 29,4 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 18,3 ile ishal, yüzde 14,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi.

Son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üstü bireylerde görülen hastalık türleri incelendiğinde; bel bölgesi problemleri 2016 yılında yüzde 27,1 ile 2019 yılında da yüzde 29,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla; yüzde 20,5 ile boyun bölgesi problemleri, yüzde 16,4 ile hipertansiyon, yüzde 12,3 ile alerji ve yüzde 11,2 ile artroz izledi.

HER GÜN TÜTÜN KULLANAN BİREYLERİN ORANI YÜZDE 28 OLDU

Her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 26,5 iken 2019 yılında artarak yüzde 28,0 oldu. Bu oranın erkeklerde yüzde 41,3, kadınlarda ise yüzde 14,9 olduğu tespit edildi. Tütün kullanmayan bireylerin (bırakanlar ve hiç kullanmayanlar) oranı ise 2016 yılında yüzde 69,4 iken 2019 yılında azalarak yüzde 68,7 oldu. Yaş gruplarına göre incelendiğinde en çok tütün kullanan bireyler yüzde 42,8 ile 35-44 yaş grubunda yer aldı.

YATAKLI TEDAVİ HİZMETİ ALANLARIN ORANI YÜZDE 10.8

Son 12 ay içerisinde, yataklı tedavi hizmeti alan bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 11,3 iken 2019 yılında azalarak yüzde 10,8 oldu. 2019 yılı verileri yaş grubuna göre incelendiğinde; yüzde 23,7 ile 75 yaş ve üstü bireyler ilk sırayı alırken, bunu yüzde 18,3 ile 65-74 yaş grubundaki bireyler takip etti.

Son 12 ay içerisinde, 15 yaş ve üstü bireylerden tansiyon ölçtürenlerin oranı 2016 yılında yüzde 48,6 iken 2019 yılında artarak yüzde 50,8 oldu. Bireylerin faydalandığı koruyucu hizmetlerden; 2016 yılına göre en çok artış gösteren hizmetler kolesterol ve kan şekeri ölçümü oldu.