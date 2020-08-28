Tüketici dernekleri, ‘Noter huzurunda yapılmayan hiçbir sözleşmeyi imzalamayın’ diyor

28 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Son dönemde “bedava tatil kazandınız” gibi yanıltıcı mesajlarla başlayan devremülk veya devre tatil dolandırıcılığı, binlerce yurttaşın mağdur edilmesine yol açtı. Devre Mülk ve Tüketici Koruma Derneği Başkanı Veysel Saltan, “Bu yolla Türkiye genelinde 750 bin kişinin mağdur edildiğini düşünüyoruz. Bu kişilerin aileleriyle birlikte, yaklaşık 3 milyon mağdur var” dedi.

NOTER TASDİKLİ OLMALI

Bu dolandırıcılığın internetten benzin istasyonlarına kadar çok geniş bir çerçevede yapıldığına dikkat çeken Saltan, “İnsanları, kurulan stantlarda form doldurtarak şahsi telefon numaralarından arayarak, otellerine davet edip, sözleşme imzalatarak borç altına sokuyorlar. Tüketici çok dikkat etmeli” dedi. Bu sözleşmelerin noter huzurunda yapılması gerektiği, noter tasdikli olmayan sözleşmelerin de geçersiz olduğu konusunda tüketiciyi uyaran Saltan, “Bu sözleşmelerden her sene aidat alınıyor. Bir de sözleşmeye eklenilen ‘tesis kullanılsa da kullanılmasa da yıllık aidat alınır’ diye bir ibare var. Pandemi sürecinde maddi sıkıntı yaşayan vatandaş, tesislere söz konusu aidatları ödemek istemedi. Satım yapanlar ise herhangi bir esnekliğe gitmeyip aidat ödenmesini istiyor. Buna itiraz ederek aidat ödemeyen üyeler için ise haciz yoluyla icra işlemi başlatılıyor. Bu firmaların şu anki zor şartlarda insanları daha fazla mağdur etmemelerini bekliyoruz” dedi.

Yurttaşın yaşadığı mağduriyette çözüm yollarının kanunlarca yetersiz olduğuna da dikkat çeken Saltan, Türkiye genelinde devremülk veya devre tatil dolandırıcılığının yoğunlukla yaşandığı yerleri şöyle sıraladı: Yalova, Afyon, Ankara, Bolu, Sakarya, İzmir, Tekirdağ, Erzurum, Hatay, Maraş, Urfa, Adıyaman, Muğla, Bodrum, Antalya ve Alanya’daki termaller.

100 BİN TL’LİK DOLANDIRICILIK

Devremülk satışıyla 100 bin TL’si alınarak dolandırılan vatandaşlardan Ali Kaya, kendisi gibi devremülk veya devre tatil almayı planlayan tüketicileri çok dikkatli hareket etmeleri konusunda uyarıyor. Kaya, nasıl mağdur edildiğini ise şu sözlerle anlattı: “Bir öğrencinin isteği üzerine devremülk için form doldurdum. Süreç böyle başladı. Bazı ödüller vaat edildi. Davet üzerine devremülk inşasının yapıldığı bölgeye gittim. Bizi gece yarısından sonra saat 01.30’a kadar ağırladılar. ‘Yerinizi bir yıl sonra kâr amaçlı satacağız’ dediler.

‘Siz kullanmasanız da aylık 3 bin TL kira gelecek’ dediler. 3 yıl oldu, halen satış yok. Ayrıca, 4+1 daire aldığımı sanıyordum, haberim olmadan 2+1’lik küçük bir daire vermişler. Aradaki farkı da ödemediler. Bir otel zinciriyle anlaşıldığı için sözleşmenin imzalanması halinde tek tapuya geçilebileceğini vaat ettiler. Sonrasında söz konusu otelle herhangi bir anlaşmaları olmadığını öğrendik. Ben rahatsızım, tatile gidemiyorum. 100 bin TL ödedim, karşılığını göremedim. Mağduruz. Elimizde sözleşmeler var. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı. Devremülk ve devre tatil almayı planlayanlar adım atmadan önce çok düşünsünler.”