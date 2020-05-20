Tüketici güven endeksi açıklandı
Mayıs ayında tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8.5'lik artışla 59,5'e yükseldi. Bu son 12 aydaki en yüksek ikinci seviye oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 8.5 oranında arttı; nisan ayında 54.9 olan endeks, mayıs ayında 59.5 oldu.
Mayıs ayında gelen 59.5'e yükselen tüketici güven endeksi, 2020 yılının en yüksek değeri olmakla birlikte son 1 yıl içerisinde açıklanan en yüksek ikinci tüketici güven endeksi rakamı oldu. Son 12 ayda sadece 2019 Kasım'da endeks 59.9 olarak gelmişti.
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